Глава Северной Осетии рассказал Путину о ситуации в республике

Реконструкция систем водоснабжения, модернизация аэропорта Владикавказа и другие направления социально-экономического развития Северной Осетии-Алании. Эти темы обсудили сегодня Владимир Путин и глава республики Сергей Меняйло на встрече в Кремле.

В регионе активно идет газификация. Власти решают проблемы и в сфере образования. Дошкольные учреждения переполнены. В связи с этим строят новые и ремонтируют старые детские сады. 4 процента школьников учатся во вторую смену. Возводят новые учебные заведения почти на две с половиной тысячи мест. Реализуют транспортную реформу.