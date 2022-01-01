Жители Угледара во время оккупации города украинскими войсками стали "подопытными кроликами" для ВСУ. Мирные граждане рассказали авторам доклада о преступлениях украинских неонацистов, как на них испытывали отравляющие вещества.

По словам жительницы Угледара Светланы Пановой, на ней и других гражданах испытывали нервно-паралитические средства. После воздействия некоего газа люди лежали, не в силах пошевелиться, при этом могли все слышать.

Доклад "Преступления киевского неонацистского режима в г. Угледаре" представлен в понедельник в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". В нем собраны показания пострадавших и свидетелей из недавно освобожденного Угледара. Жители города рассказывают, что с 2022 года украинские войска терроризировали город обстрелами. Авторы доклада отмечают, что подобные преступления - нарушение Женевских конвенций.