Командование Вооруженных сил Украины направило на курское направление больше бойцов, чем на остальные. Такие данные приводит испанская газета El Pais со ссылкой на украинских военных.

По словам собеседников издания, в Курской области в зоне боевых действий им не всегда хватает вооружений, зато с личным составом проблем нет: ротация осуществляется каждые десять дней. Для сравнения: в Курахово в ДНР, которое на Украине называют одним из самых проблемных, ротацию производят в среднем один раз в 25 дней.

Кроме того, участников нападения ВСУ на Курскую область снабдили лучшей боевой техникой из того, что еще осталось в арсенале украинской армии, включая германские танки Leopard и американские танки Abrams.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский назвал главной задачей украинской армии в Курской области защиту других направлений фронта. По его мнению, без нападения ВСУ на Курщину десятки тысяч российских бойцов "из лучших российских ударных частей" штурмовали бы позиции украинской армии на других направлениях.

При этом представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что никакие поставки западных вооружений киевскому режиму не могут изменить динамику специальной военной операции — ее цели неизменны, Россия продолжит добиваться их достижения.