В Евросоюзе по-прежнему нет каких-либо согласованных решений по возможной отправке европейских военных на Украину в каком-либо статусе. Об этом в понедельник, 11 ноября, рассказал официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

У чиновника поинтересовались, могут ли европейские военные в будущем быть размещены на некой условной "линии разграничения" между ВС России и Украины.

Как отметил Стано, "мы поддерживаем право Украины на оборону, мы также поддерживаем все мирные усилия, базирующиеся на философии справедливого мира для Украины".

Однако в том, что касается "европейских военных сапог на земле", Брюссель никаких централизованных решений не принимал — здесь все без изменений, цитирует представителя Евросоюза РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что потуги Запада помочь Украине не меняют ситуацию. Никакие поставки западных вооружений киевскому режиму не могут изменить динамику специальной военной операции — ее цели неизменны, Россия продолжит добиваться их достижения.

Глава киевского режима Владимир Зеленский уверял, что не станет просить западных доноров просить об отправке их солдат на Украину, поскольку понимает, насколько это опасно и к чему может привести.