ВС России продвинулись к Осколу

Российские войска продвигаются к Осколу. ВС России выравнивают линию фронта вдоль реки и в направлении населенных пунктов Глушковка и Боровая, сообщил глава российской администрации Виталий Ганчев.

По данным главы администрации, остается опасной обстановка в Колесниковке, освобожденной российскими войсками. Опасно и в других освобожденных ранее населенных пунктах. Сейчас устанавливается, есть ли там мирные жители.

Минобороны России ранее в понедельник сообщило об успехах группировки "Запад". Войска освободили населенный пункт Колесниковка Харьковской области, передает РИА Новости.