Стало известно, где на самом деле находится Бишимбаев

Адвокат бывшего министра экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева отреагировал на слухи об исчезновении своего экс-клиента из колонии. По некоторым данным, Бишимбаев якобы покинул страну. Однако Ерлан Газымжанов опроверг эту информацию.

По его словам, Бишимбаев отбывает наказание в учреждении максимальной безопасности в Степногорске, который находится в 185 км к северу от Астаны. Он подчеркнул, что единственный, кто посещает экс-министра в исправительном учреждении, сообщает РБК.

"Он находится в таких же условиях, как и все. В обычных условиях, никаких привилегий нет", - сообщил адвокат.

Напомним, в ноябре прошлого года Бишимбаев вместе с гражданской супругой пришел в ресторан, который, как пишут местные СМИ фактически ему и принадлежал. Ели, выпивали и очень громко ссорились. На глазах у посетителей и перед объективами камер видеонаблюдения. А уже глубокой ночью, даже ближе к утру, когда ресторан опустел, Бишимбаев стал бить женщину, а в какой-то момент - душить. Но потом отпустил. Пара скрылась в так называемой вип-кабинке, где позже Салтанат Нукенова скончалась. Судмедэксперты назвали причину - черепно-мозговая травма. Подсудимый не отрицал, что бил. Но то, что убил, не призвал. В мае его приговорили к 24 годам лишения свободы.