ВСУ потеряли более 300 человек за сутки боев на курском направлении

Суточные потери украинской армии на курском направлении составили более 300 человек.

Кроме того, ВСУ лишились одного танка, боевой машины пехоты, двух бронетранспортеров и восемь боевых бронированных машин, сообщили в Минобороны России. Кроме этого, удалось уничтожить три орудия полевой артиллерии, миномет и семь автомобилей. Пять украинских солдат сдались в плен.

Всего за время боевых действий в курском приграничье ВСУ потеряли более 31 390 военнослужащих и более 2,8 тысячи единиц боевой техники.

Операция по уничтожению украинских формирований в Курской области продолжается, подчеркнули в военном ведомстве.