Суточные потери украинской армии на курском направлении составили более 300 человек.

Кроме того, ВСУ лишились одного танка, боевой машины пехоты, двух бронетранспортеров и восемь боевых бронированных машин, сообщили в Минобороны России. Кроме этого, удалось уничтожить три орудия полевой артиллерии, миномет и семь автомобилей. Пять украинских солдат сдались в плен.

Всего за время боевых действий в курском приграничье ВСУ потеряли более 31 390 военнослужащих и более 2,8 тысячи единиц боевой техники.

Операция по уничтожению украинских формирований в Курской области продолжается, подчеркнули в военном ведомстве.