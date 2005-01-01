Молодые бойцы СВО получат первоочередное право на жилищные выплаты

Молодые участники специальной военной операции, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, получат первоочередное право на выплату на приобретение жилья. Об этом рассказал в понедельник, 11 ноября, российский премьер Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.

Как сообщает пресс-служба кабмина, Мишустин подписал постановление, утверждающее этот порядок. Сейчас приоритет в получении выплат на покупку или строительство жилья имеют молодые семьи с тремя и более детьми, а также молодые семьи, которые встали на учет для улучшения жилищных условий до 1 марта 2005 года. Теперь этим правом также смогут воспользоваться молодые семьи бойцов СВО.

Размер выплаты составляет 30–35% стоимости жилья, деньги можно направить на покупку дома, квартиры в новостройке, строительство собственного жилья, а также на первоначальный взнос или погашение ипотеки.

На федеральном уровне в России был принят целый ряд мер поддержки участников спецоперации — это медицинские, налоговые льготы, бесплатное получение дополнительного профессионального образования, кредитные каникулы и многое другое.

Статс-секретарь — заместитель министра обороны России Анна Цивилева подчеркнула, что все меры соцподдержки участникам спецоперации должны оказываться в полном объеме и вовремя. Она заявила, что поскольку действующий порядок выплат участникам специальной военной операции за полученные ранения не учитывает степени тяжести травмы, его доработают.