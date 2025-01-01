В ЕГЭ по естественно-научным предметам может появиться практическая часть

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по физике, химии и биологии может получить экспериментальную часть в будущем. Об этом в понедельник, 11 ноября, рассказал руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

По мнению Музаева, ввести экспериментальную часть в ЕГЭ по указанным предметам "было бы очень хорошо", а потому "в обозримом будущем, скорее всего, мы придем к тому, что практическая часть, особенно в естественно-научном блоке, появится".

В рамках подготовки таких нововведений поручение было отдано Федеральному институту педагогических измерений — он уже разрабатывает такую модель. Наряду с этим "мы начали мониторить ситуацию по субъектам", чтобы выяснить, насколько материально-техническая база позволяет организовать равные условия для экспериментальной части ЕГЭ, цитирует Музаева "Интерфакс".

В октябре Минпросвещения объявило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в педагогические вузы России. Например, минимальные баллы ЕГЭ по русскому языку снижены с 45 баллов до 42, а по обществознанию, напротив, увеличены с 40 до 42.

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков подчеркивал, что изменения, касающиеся порядка приема в учебные заведение, это всегда деликатный вопрос. В ведомстве решили, что "на 2025 год мы кардинальных изменений делать не будем, а на 2026 год запланировали ряд изменений".