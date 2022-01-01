Смерть пресс-секретаря Шамана могла быть вызвана отравляющим веществом

Названа предварительная причина смерти журналиста Антона Коробкова-Землянского. Пресс-секретарь певца Шамана, возможно, скончался от отравления неустановленным веществом, сообщил осведомленный источник агентству РИА Новости.

Как сообщалось ранее, 40-летний Коробков-Землянский умер в своей квартире в Москве. По данным правоохранительных органов, тело журналиста обнаружила его супруга. Предварительной причиной смерти называли инфаркт.

Антон Коробков-Землянский раньше работал пресс-секретарем Филиппа Киркорова. Журналист был директором по коммуникациям Европейской медиагруппы. С 2022 года представлял в СМИ Ярослава Дронова (SHAMAN).