Надежда Грановская из "ВИА Гры" отказалась от карьеры певицы и стала экстрасенсом

Надежда Грановская считается одной из самых сексапильных участниц группы "ВИА Гра". Она входит в так называемый "золотой" состав команды, наравне с Верой Брежневой и Анной Седоковой. Про нее говорили: та самая черненькая из "ВИА Гры".

После того, как ушла из группы, Надежда пыталась развить сольную карьеру, но добиться успеха ей не удалось. Однако артистка не стала унывать. Теперь Грановская презентует себя как экстрасенса. Как отмечает телеграм-канал SHOT, она вдруг обнаружила в себе "экстрасенсорные проявления", теперь в нее "входят сущности" и она записывает видеопрактики для "просветленных" последователей.

Интересно, что делает она это не под своей знаменитой фамилией, а под фамилией мужа — Уржумцева. Бывшая певица ведет стримы на русском языке, рассказывает нечто о "гештальт-психологии, метафизике и квантовой среде".

Кстати, журналисты выяснили, что муж Грановской, российский бизнесмен Михаил Уржумцев, является генеральным директором и владельцем 6,12% компании "Мэлон фэшн груп". Ее основные активы находятся на Кипре. Компания занимается розничной торговлей одеждой в крупных сетях магазинов и имеет "дочку" на Украине. В прошлом году выручка российской компании составила 61 миллиард рублей с чистой прибылью семь миллиардов.