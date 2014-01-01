Наталья Поклонская: "Как же я переживала из-за "Няш–Мяш"

Наталья Поклонская прославилась порядка десяти лет назад, когда стала прокурором Крыма. Благодаря яркой привлекательной внешности она обрела бешеную популярность в народе, ее даже стали называть за глаза "Няш-Мяш".

Сейчас бывшая чиновница уже не так на слуху, как раньше, да и предпочитает вести жизнь более закрытую, однако социальные сети обновляет регулярно. Так, в своем официальном телеграм-канале Наталья призналась, что слава ей давалась тяжело. Она не сразу поняла, что под многочисленными новостями, обсуждениями, рисунками и шутками скрывалась истинная народная любовь.

"Как же я тогда, в 2014 году, переживала из-за "Няш–Мяш", песен, клипов и разного другого творческого подхода людей к моей персоне! Никогда ранее не сталкиваясь с такого рода вниманием, я ни понимала важного, а именно того, что такое внимание людей через песни, клипы, шутки (анекдоты), критику и выражает по-настоящему народное отношение ко мне, к тому, что я делаю. Да, есть оскорбления, но они в основном исходят из уст "специально обученных" писателей. Понимание всего этого, конечно, не снимает моих волнений и переживаний сегодня, не умаляет ответственности, а усиливает ее в 100 крат перед всеми вами, как и усиливает огромное желание создавать ту самую "настоящность" в отношениях с людьми, не теряя связи друг с другом", - обратилась к фанатам Поклонская.

Напомним, что Наталья Поклонская с 2016 по 2021 год была депутатом Госдумы. После окончания депутатского срока короткое время работала послом России в Кабо-Верде (но отказалась от поста по личным причинам), а с 2022 года была советником Генпрокурора. Позже она начала работать в Россотрудничестве, но уже в июне 2022 года ее уволили с этого поста.