Из ангара выезжает огромный зеленый куст. В качестве маскировки на танке Т-72 использована сетка на металлическом каркасе, очень похожая на ракушку. Она не только от врага скрывает. В ней любой дрон-камикадзе запутается. Это позволяет танкистам выходить на позиции и вести огонь прямой наводкой, когда противника видно не только с воздуха благодаря БПЛА, но и через оптику самой боевой машины.

Активные тактические боевые действия ведутся вокруг города Курахово. Наши штурмовые подразделения при круглосуточной поддержке авиации и артиллерии продвинулись намного дальше западных окраин и теперь берут населенный пункт в окружение. При этом сообщается о появлении наших малых штурмовых групп на окраинах.

Поступает информация, что ВСУ с целью замедлить продвижение наших сил подорвали дамбу на кураховском водохранилище. Официально это пока не подтверждается. Приказ покинуть город Киев не дает. Да и безопасно отойти гарнизон ВСУ уже не сможет. Все дороги - в зоне действия нашей артиллерии.

Возле Донецка, где располагается Курахово, ВСУ ежедневно несут самые высокие потери. При этом оборона периодически сыплется и на других направлениях.

Иван Бигма, начальник пресс-центра группировки "Запад": "Подразделения группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Колесниковка. Нанесено поражение живой силе и технике бригад ВСУ в районах населенных пунктов Купянск, Кучеровка, Загрызово, Копанки, Островское Харьковской области. Противник потерял до 530 военнослужащих".

С освобождением Колесниковки бойцов 347-го мотострелкового полка поздравил министр обороны России. Андрей Белоусов также посетил штаб группировки войск "Днепр". Там наградил отличившихся в боях солдат. Ознакомился оперативной обстановкой. Министру показали дроны, которые сейчас массово поступают в войска. В том числе новые, способные нести достаточно тяжелые грузы.

Стало известно, что на одном из направлений местный житель-украинец смог перебраться через линию фронта к нашим позициям. Гражданского заметили разведчики с воздуха. Скинули тому радиостанцию, по которой дали указания. Мужчина подходит к нашим окопам и падает, потому что начался обстрел. Видимо, перебежчика заметили и украинские боевики. Однако наши бойцы, выскочив из блиндажа, буквально прикрыли украинца своими телами. И фактически спасли ему жизнь.