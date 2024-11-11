В Киеве заявили о критическом моменте в конфликте на Украине

Высокопоставленный украинский чиновник сообщил о том, что ближайшие 4-5 месяцев наступит критический момент для конфликта на Украине. Об этом он сказал в контексте того, что Дональд Трамп стал новым президентом США. А ведь в своей предвыборной кампании он транслировал, что постарается приложить все усилия по скорейшему урегулированию конфликта на Украине.

Также неназванный украинский чиновник высказал мнение, что победа Трампа на выборах сильно снизила вероятность приглашения Украины в НАТО, при этом повысился риск сокращения военной помощи Киеву.

А один высокопоставленный дипломат сообщил о "довольно мрачных" настроениях в Киеве, передает РБК.

Ранее Песков отметил нервозность Европы после избрания Трампа президентом США. У европейцев есть опасения по поводу того, как будут выстраиваться отношения с обеих сторон, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что Москва будет наблюдать за тем, как складываются отношения европейских стран и США. Что касается возможности изменения позиции Европы по украинскому конфликту, то об этом говорить преждевременно.