Представлены новые герои спецоперации

Новые подвиги российских военнослужащих в ходе спецоперации. Ефрейтор Игорь Ходин, обнаружив передвижение диверсионно-разведывательной группы противника, прицельным огнем из гранатомёта поразил вражеский пикап и пятерых пехотинцев. Затем, оставаясь незаметным для БПЛА противника, поменял позицию, укрылся на возвышенности и сдерживал наступление превосходящих сил врага до прибытия подкрепления.

Гвардии рядовой Владислав Дмитриев, управляя боевой машиной РСЗО "Град", поддерживал российские подразделения на одном из важных тактических направлений. Когда боевики попытались атаковать наши рубежи, Владислав переместил технику на новую огневую точку и произвёл прицельный удар по врагу. Противник понёс потери и отступил.