Тринадцать украинских дронов сбила за ночь ПВО над российскими регионами

Силы противовоздушной обороны пресекли очередную попытку киевского режима устроить теракт на российской территории. ПВО уничтожила за ночь тринадцать беспилотников ВСУ, сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что два украинских беспилотных летательных аппарата был сбиты над территорией Брянской области, еще два - над Курской областью. Над территорией Белгородской области уничтожено девять дронов ВСУ.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram, что ВСУ с помощью беспилотника атаковали нефтебазу на территории Старооскольского городского округа. Один из резервуаров от взрыва загорелся. Десять пожарных расчетов оперативно ликвидировали возгорание, пострадавших нет.