Информация о ходе СВО. Российские военные улучшили положение по переднему краю сразу на нескольких направлениях. Силами Южной группировки пресечены попытки ВСУ провести ротацию и усилить позиции на линии боевого соприкосновения в районах Северска, Славянска, Часова Яра, Константиновки и Курахово.

На Южно-Донецком направлении сокрушительные удары по позициям ВСУ наносят танкисты из Приморья. В районе Приютного экипажи Т-80 обеспечили надежное прикрытие штурмовым отрядам. Оснащенный газотурбинным двигателем танк выходит на огневую позицию практически бесшумно, что позволяет нашим бойцам подобраться вплотную к линии боевого соприкосновения.

На Красноармейском направлении по опорным пунктам ВСУ в лесополосе ударили расчеты гаубиц Д-30. Работали по разведанным целям. Огонь корректировали с помощью беспилотников, что позволило уничтожить укрепленные позиции противника минимальным количеством снарядов.

Также эффективно наши артиллеристы ведут заградительный огонь, поддерживая действия пехоты на переднем крае.