Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что в ходе недавнего посещения Черноморского флота убедился в его боеспособности.

"Никакого поражения нашего флота на Черном море нет. И это при том, что агрессивные действия Киева в этом регионе координируются натовскими специалистами", - заявил Патрушев.

Он сообщил, что в ходе посещения Черноморского флота ознакомился с ходом его боевого дежурства и "убедился в его боеспособности, готовности противостоять вызовам и угрозам с морских направлений".

"Западники должны твердо усвоить, что Россия крепко стоит на Черном море, и наши позиции в этом регионе мы не позволим ослабить. И тем более не потерпим постоянного военно-морского присутствия нечерноморских государств в нарушение Конвенции Монтрё", - сообщил помощник президента Путина "Коммерсанту".

Ранее российские военные сорвали попытку ВСУ захватить в Черном море самоподъемную буровую установку "Крым-2". Для атаки противник отправил морской десант из четырнадцати американских катеров Willard Sea Force с военнослужащими ВМС Украины. Силы Черноморского флота успешно отразили нападение. Были затоплены восемь вражеских катеров и уничтожено 80 военных. Еще шесть катеров поспешно удалились с поля боя, даже не потрудившись забрать оставшихся в воде раненых солдат.