Гоген Солнцев сообщил о пропаже бывшей жены-пенсионерки

Шоумен, скандально известный ведущий, артист Гоген Солнцев развелся со своей супругой, пенсионеркой Екатериной Терешкович, несколько лет назад. Затем он женился на ее дочери Полине. Менее года назад они стали родителями. В недавнем интервью Солнцев признавался, что Терешкович отказалась нянчиться с внуком. Однако Гоген продолжает интересоваться жизнью бывшей избранницы. Так, недавно Солнцев выяснил, что Терешкович пропала за границей.

"Катя исчезла. Спустя время мы выяснили, что она собрала деньги со своих подруг и вместе с ними отправилась в Эмираты на курсы. Там они должны были исполнять танцы живота, чтобы раскрепоститься. И все, о них больше ничего не слышно. Катя почти два месяца не выходит на связь", - сообщил Солнцев Starhit.

Супруга Гогена Полина поддерживает связь с родственниками маминых подруг. Пока никто не знает, где находятся женщины.

"Поля надеется, что они просто загуляли", - отметил Гоген.

Напомним, Солнцев давно известен как фрик и шоумен. Особую популярность ему принесли несколько выпусков ток-шоу Андрея Малахова, в которых красочно и в деталях описывались отношения Гогена с пенсионеркой Екатериной Терешкович. Их брак оказался весьма скандальным и непродолжительным. Новый поворот случился, когда Гоген закрутил роман с дочкой жены Полиной. Причем оба не рассматривали свои отношения как продолжительные, но все изменилось из-за беременности Полины.

Сын Иван появился на свет менее года назад. Несмотря на наличие общего ребенка, Гоген и Полина в настоящее время не живут вместе, однако отец принимает активное участие в воспитании крохи.