"Русские Витязи" примут участие в китайском аэрокосмическом салоне

Пилотажная группа "Русские Витязи" прибыла в Китай для участия в международном аэрокосмическом салоне.

Мероприятие откроется во вторник. Выступление наших экипажей - одно из ключевых в программе. "Русские витязи" продемонстрируют возможности сверхманевренных, новейших отечественных истребителей Су-35с и Су-30см. В частности, летчики впервые выполнят фигуры высшего пилотажа в составе группы из шести самолетов Су-35с.

Наши асы покажут "петлю Нестерова", косую петлю в плотной "Пирамиде", двойной боевой разворот, перестроение в "Стрелу", петлю в "Стреле", синхронные "Бочки", синхронный "Колокол", "Зеркало" и роспуск "Тюльпан".