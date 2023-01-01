Сестра рассказала об Ирине Болгар: "Она стыдилась меня, называла животным"

Младшая сестра Марина рассказала, что контакт с Ириной Болгар прервался после того, как та покинула Санкт-Петербург и отправилась за границу. По ее словам, женщина, называющая себя матерью троих детей Павла Дурова, никогда не поздравляла свою кровиночку с днем рождения.

В студии Андрея Малахова Марина вспомнила, что отношения у них с Ириной испортились еще в подростковом возрасте. Если раньше Болгар старалась помогать младшей сестре, то постепенно, видя, что та отличается от нее, отстранилась.

"Она стыдилась меня, так как я имею неидеальную внешность. Называла животным", - пожаловалась Марина.

Она опровергла слова Ирины, что якобы она возила сестру по Европе и обеспечивала ее. Марина рассказала, что по приглашению Болгар была лишь в Латвии, но та якобы вела себя по-хамски, ругалась, оскорбляла ее.

"Я ей только постоянно намывала посуду и убиралась", - отметила гостья нового выпуска шоу "Малахов".

Общение сестер возобновилось, когда их квартира на Васильевском острове оказалась выставлена на продажу. Элитная недвижимость в центре Санкт-Петербурга оценивается в 18 миллионов рублей. Однако потенциальным хозяевам еще предстоит вложиться в ремонт, так как нет стеклопакетов, из всех щелей дует, паркет прогнил, а в ванной уже появилась плесень. Однако Ирина не желает так просто расставаться с квартирой. Она якобы предложила сестре подписать соглашение, чтобы та ничего не рассказывала о семье и их проблемах, а когда Марина отказала, то стала угрожать.

По словам сестры, Ирина не приезжала на похороны матери в 2023 году, не прислала денег на прощание. А когда спросила, остались ли у родительницы кредиты, отказалась вступать в наследство.