Алина Загитова приехала в детский дом

Алина Загитова не только одна из самых титулованных фигуристок, но и популярная личность в отечественном шоу-бизнесе. После завершения профессиональной спортивной карьеры она создала собственную линию одежды, снялась на телевидении, поучаствовала в разных важных мероприятиях. Кроме того, Алина регулярно обновляет свои социальные сети, на ее аккаунты подписаны множество людей по всему миру. Причем фанаты любят Загитову не только за ее успехи, но и за яркую эффектную внешность.

А теперь стало известно, что прославленная фигуристка приехала в детский дом, чтобы поддержать сирот. Об этом она рассказала в своем официальном телеграм-канале.

"У каждого человека наступает момент, когда он начинает задумываться… Наверное, такой момент наступил и у меня. Я захотела сделать что-то хорошее для ребят, которые в этом действительно нуждаются. Так и пришла мысль посетить детей-сирот. Я волновалась и старалась подготовиться психологически, чтобы не дать слабину, держать себя в руках и ни в коем случае не расстраиваться на глазах у деток", - начала свой рассказ Алина.

Однако ей удалось не только подарить воспитанникам праздник, порадовать их, но и вручить памятные подарки. Алина осталась под приятным впечатлением от встречи.

"Мы провели почти весь день вместе. Рисовали на футболках, пили чай с пирожными, разговаривали, играли и даже танцевали. Все ребята оказались невероятно дружелюбными, открытыми и добрыми. Они рассказали мне о своих планах и целях, а я поделилась с ними своим опытом и советами", - сообщила Загитова.