Профессор ВШЭ Лузянин рассказал о переменах в политике США

С какой целью солидное американское издание вбросило ложную информацию о якобы состоявшемся разговоре Дональда Трампа с Владимиром Путиным? Каких перемен во внешней политике, прежде всего, на украинском и дальневосточном направлениях, можно ожидать от новоизбранного американского лидера?

И попытается ли он, например, наладить личные отношения с руководителем КНДР Ким Чен Ыном? Эти и другие вопросы Алексей Фролов обсудил в программе "События. 25-й час" с профессором Высшей школы экономики Сергеем Лузяниным.

"Есть два принципа. Не просто сделать великую Америку. Но сохранение безопасности, экспансии. И новый "наезд" на своих союзников и не союзников. Но это общий контур, детали мы пока не знаем", - отметил он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео