На экстренном саммите обсуждают пути выхода из конфликта на Ближнем Востоке

Армия Израиля за последние сутки зафиксировала более 90 запусков снарядов из Ливана по северным районам. Сирены воздушной тревоги звучали в городах Хайфа, Акко и Нагария.

Как сообщили в ЦАХАЛ, часть ракет была перехвачена, остальные упали на открытой местности. Три человека получили ранения разной степени тяжести.

Массированная атака со стороны Ливана стала ответом на серию ударов израильской армии по территории южного соседа. Авиация еврейского государства атаковала районы, где якобы находились объекты движения "Хезболла". В нескольких населенных пунктах разрушены жилые кварталы. Жертвами налета стали по меньшей мере 43 человека. Среди них много женщин и детей.

Не стихают боевые действия и в секторе Газа. Только за минувшие сутки в палестинском анклаве погибли свыше 50 человек. В том числе - более 20 в лагере беженцев Джебалия.

Пути выхода из конфликта на Ближнем Востоке обсуждают в Эр-Рияде на экстренном арабо-исламском саммите. Лидеры мусульманских стран уже обратились к Израилю с призывом воздержаться от дальнейших проявлений агрессии и прекратить войну в Ливане и секторе Газа.