Грандиозное фиаско певицы Натальи Подольской

Наталья Подольская отмечает в этом году тройной юбилей: 20 лет прошло как она участвовала в отборочном туре "Евровидения" от Белоруссии, попала в проект Первого канала "Фабрика звезд-5" и выпустила дебютный альбом "Поздно". По словам артистки, тот опыт ей очень пригодился в жизни. Если в "Фабрике звезд" Подольскую ждал успех (в финале она заняла третье место), то "Евровидение" обернулось для нее сильнейшим поражением.

"Евровидение" стало грандиозным фиаско, самым большим в жизни. Но участие в этом конкурсе сделало меня сильнее, показало, что так бывает тоже, многому меня на­учило. Особенно тому, что нельзя сдаваться и важно все равно идти только вперед своей дорогой", - рассуждает Подольская, которая заняла на конкурсе лишь 15 место.

Мало кто знает, что Наталья училась в Белорусском институте правоведения. Однако нашла себя она только в музыке.

"Я никогда не сталкивалась с грязью, предательством или унижением в этой профессии, - признается она. - Напротив, благодаря шоу-бизнесу я встретила прекрасного мужа, его семью и друзей, ставших моей семьей и моими друзьями", - заключила супруга Владимира Преснякова в беседе с "Миром новостей".