"Рынок стабилен": скупающих сливочное масло россиян успокоили

Ситуации с отсутствием сливочного масла на полках в российских магазинах нет, рынок стабилен, сообщили в пресс-службе Минпромторга России.

"На полках не наблюдается ситуации с отсутствием сливочного масла, а также снижением спроса, что свидетельствует о стабильной ситуации на рынке", - приводит данные сообщения ТАСС.

Ранее стало известно, что сливочное масло в России подорожало на 1,4% за неделю, с 29 октября по 5 ноября. А с начала года продукт подорожал почти на 28%. По данным Росстата, за аналогичный период выросли цены и на другие молочные продукты. Так, сметана подорожала на 1,0%, молоко пастеризованное - на 0,9%, молоко стерилизованное – на 0,8%. Выросла цена и на сыры твердые, полутвердые и мягкие, подорожали яйца куриные и маргарин.