Сын Марии Мироновой три года молчал, что у него есть жена

Мария Миронова стала матерью рано, ей не было и 20 лет. Сын Андрей Удалов пошел по ее стопам, теперь он тоже актер. Наследник артистки служит в Ленкоме. Почти никто не знает, что уже три года он счастливо женат на архитекторе Ксении Паласис. Она не пропускает ни одного спектакля с мужем, являясь одним из самых преданных его зрителей.

"Считаю, что счастье любит тишину. У нас с женой все хорошо", - объяснил 32-летний Удалов, почему так долго молчал о своей супруге.

Андрей не сразу понял, что его призвание это актерство. Вначале он отправился в Университет управления правительства Москвы. Однако через год учебы заскучал и отнес документы в театральный, который и окончил десять лет назад.

"В Университете управления я, кстати, познакомился с женой. Мы с ней шутим, что именно за этим судьба меня туда и отправила. И Ксению тоже, ведь. Она этот вуз не окончила, решив связать свою жизнь с творчеством", — заключил сын Марии Мироновой lady.mail.ru.