Стали известны детали встречи Мантурова и Моди

Премьер-министр Индии Нарендра Моди и первый вице-премьер России Денис Мантуров обменялись мнениями по укреплению сотрудничества в торговле, экономике, энергетике и других областях, об этом сообщает канцелярия главы индийского правительства в распространенном пресс-релизе.

"Премьер-министр Моди приветствовал постоянные совместные усилия, предпринимаемые командами с обеих сторон для реализации решений, принятых в ходе его недавних визитов и встреч с президентом Путиным, для дальнейшего укрепления особого и привилегированного стратегического партнерства между Индией и Россией", - цитирует ТАСС.

Ранее МИД Индии назвал цель в отношениях с Россией. Индийский министр иностранных дели Субраманьям Джайшанкар подчеркнул, что "наш подход не основан на сделках, а направлен на построение долгосрочных партнерских отношений", поскольку "нам всем известно о взаимодополняющем характере наших экономик".

Джайшанкар предупредил, что "будут проблемы, такие как банковские и платежные вопросы, логистические проблемы, такие как судоходство, страхование и перестрахование, а также доступ к рынкам". С учетом этого необходимо найти решения, "которые будут работать для комфорта тех, кто вовлечен в торговлю".