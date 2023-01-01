Ведущего Юрия Николаева увезли в реанимацию

Народному артисту РСФСР Юрию Николаеву стало плохо накануне, 10 ноября. Его экстренно доставили в одну из столичных клиник с высокой температурой. Николаева отправили сразу в реанимацию, передает телеграм-канал 112.

В настоящее время продолжается комплекс обследований для установления диагноза. Врачи исключили инфаркт и инсульт.

Отметим, что несмотря на возраст и неважное самочувствие, Юрий Николаев продолжает работать. В 2023 году ему исполнилось 75 лет, однако громких торжеств по этому поводу телеведущий не устраивал. Не секрет, что несколько лет назад у него диагностировали онкологическое заболевание.