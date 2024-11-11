Умер автор песни "Александра" поэт Дмитрий Сухарев

О том, что умер поэт Дмитрий Сухарев (настоящая фамилия Сахаров), сообщила дочь барда Юрия Визбора Татьяна Визбор. Отметим, что автору песен фильма "Москва слезам не верит" было 94 года. Также о смерти поэта высказались его давние соавторы, барды Татьяна и Сергей Никитины, сообщает РИА Новости.

"Очень печальная новость! В возрасте 94 лет ушел из жизни поэт, ученый-биолог, многолетний друг и соавтор Татьяны и Сергея Никитиных Дмитрий Антонович Сухарев (01.11.1930 - 11.11.2024)... Светлая память!" - говорится в сообщении в официальной группе дуэта.

О смерти коллеги высказался и поэт Александр Правиков. "Понятно, что 94 года, мало кому столько удается и прожить, и написать. Но все же. Спасибо, Дмитрий Антонович, за многие любимые стихи и песни", - приводит его слова "МК".