КНДР ратифицировала Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией. Об этом во вторник, 12 ноября, сообщает радио Голос Кореи.

Согласно документу, страны обязуются незамедлительно оказывать военную помощь в случае вооруженного нападения на одну из них.

Кроме того, стороны обязуются не заключать с третьими государствами соглашения, направленные против суверенитета, безопасности, территориальной неприкосновенности, права на свободный выбор и развитие политической, социальной, экономической и культурной систем другой стороны.

В субботу Владимир Путин подписал закон о ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и КНДР.