Том Хэнкс и Ричард Гир уезжают из США после победы Трампа

Нет на свете более мемного персонажа, чем Дональд Трамп! На телеэкране, в соцсетях. Куда ни глянешь - он повсюду. Наглый, напористый, бескомпромиссный, готов нахамить кому угодно. Но с расчётом. Не удивительно, что в родной Америке его многие откровенно ненавидят. Но деться от Трампа уже некуда. Значит пора из Америки бежать!

Том Хэнкс до того расстроился, что сдержал обещание покинуть Соединённые Штаты в случае победы Трампа. Не подкачал.

Ричард Гир продал своё ранчо в штате Коннектикут почти за 11 миллионов долларов и намерен перебраться в Испанию. Таким деньгам на любом курорте будут рады. Обещала собрать чемоданы Шер, Шэрон Стоун, ещё десяток знаменитых американцев. Всё это напоминает второсортную комедию, или дурной боевик, где все персонажи четко разделены на хороших и плохих. Терминатор тоже не мог смолчать.

Из Трампа делали злодея с голливудским размахом. Связь с русскими. Судебные процессы, по итогу которых он мог оказаться за решеткой до конца дней - всё играло ему на руку. Может, звёзды завидуют таланту этого человека?

Американцы не были бы американцами, если бы не сумели заработать и на этих демонстративных отъездах знаменитостей. Не каждый может прихватить с собой чемодан с деньгами, как Том Хэнкс или Ричард Гир. Но вот купить билет в круиз на четыре года, в течение которых будет править Трамп, по силам многим. Есть уже и такая услуга.

Пожелаем новых героев стране, у которой в действительности всё не так, как на самом деле.