В Тбилиси вновь прошел митинг

В Тбилиси на проспект Руставели вновь вышли митингующие. Перед зданием парламента продолжаются демонстрации тех, кто не доволен результатами выборов.

На этот раз поддержать оппозицию приехали депутаты стран Евросоюза. Призывали грузин "бороться за свободу" представители Германии, Латвии, Литвы, Польши, Финляндии, Франции, Швеции и Эстонии.

Среди протестующих заметили и эко-активистку Грету Тунберг, она держала в руках плакат "Демократию для Грузии". Выслушав речи западных активистов и помахав флагами, толпа мирно разошлась. Однако лидеры митингующих обещают бойкотировать заседания парламента и проводить регулярные акции до тех пор, пока их требования не будут выполнены.

Напомним, на выборах в октябре 54% голосов избирателей были отданы партии "Грузинская мечта", она получила право самостоятельно сформировать правительство.