Силуанов назвал доллары ненужными для россиян

Россиянам не нужны доллары — такое мнение высказал во вторник, 12 ноября, министр финансов России Антон Силуанов.

Политик подчеркнул, что выгоднее всего хранить сбережения в облигациях федерального займа и вступать в программу долгосрочных сбережений — это "надежное выгодное доходное вложение".

При этом, говоря о конкретике, он отметил, что "куда (вкладывать деньги) — надо смотреть, поэтому, если есть копеечка, участвуйте в финансовом рынке, не пожалеете", сообщает ТАСС.

Ранее в Кремле отвергли предположения о том, что БРИКС объединяется против доллара. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что сотрудничество членов объединения "преследует основную цель — обеспечить интересы тех стран, которые принимают участие в этом формате".

Эксперты предупредили россиян, что возможны проблемы со старыми долларовыми купюрами — в ряде государств могут отказаться принять их. Экономист Александр Быстров рассказал, что неохотно или невыгодно меняют "зеленые" и "белые" доллары во Вьетнаме, Таиланде, Шри-Ланке и Индии.