Кандидат на пост канцлера ФРГ, лидер оппозиционной партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц пригрозил России ультиматумом по Украине.

Как заявил политик в интервью журналу Stern, в случае избрания канцлером Германии он потребует от Москвы в течение 24 часов прекратить нанесение ударов по объектам на Украине.

Если это требование не будет исполнено, Мерц пригрозил разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) бить немецким оружием вглубь территории России, а также передать Украине крылатые ракеты Taurus.

Большие планы на первые сутки после вступления в должность президента и у новоизбранного главы Соединенных Штатов Дональда Трампа. Спикер его штаба заявила, что политик хочет в первый же день своего президентского срока организовать переговоры между Россией и Украиной.

При этом в США все чаще звучат заявления о том, что следует смириться с наиболее вероятным исходом конфликта на Украине, а победа над Россией, подразумевающая выполнение условий киевского режима, недостижима.