Госдума обсудит запрет на усыновление в страны со сменой пола

Во вторник Государственная дума рассмотрит ряд законопроектов, направленных на сохранение традиционных ценностей в России.

Так, депутаты проработают документ, запрещающий усыновление или опекунство для иностранных граждан, в чьих странах разрешена смена пола, рассказал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"Политика Запада в отношении детей губительна <…> Крайне важно исключить любое посягательство на возможное изменение пола любым способом при усыновлении за рубеж", - написал он в своем telegram-канале.

В 10 странах Европы отсутствуют какие-либо возрастные ограничения для юридической смены пола. В Испании – с 12 лет, в Бельгии – с 16 лет.

Второй законопроект, который обсудят парламентарии, касается дополнений в действующие законы о запрете пропаганды педофилии, ЛГБТ (движение, признанное экстремистским и запрещенное в России – прим. ред.), смены пола. Они вносятся ради защиты подрастающего поколения, подчеркнул Володин.