Группировка ВСУ численностью от 7 до 10 тысяч солдат заблокирована возле Оскольского водохранилища. Попытки Киева деблокировать эти подразделения успеха не имели, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Марочко уточнил, что украинские боевики были вынуждены оставить более выгодные позиции и отступить к Оскольскому водохранилищу в результате успешных действий российских войск. Несвоевременный приказ командования ВСУ о начале переброски сил и средств на левый берег водоема привел к тому, что группировка численностью до 10 тысяч военнослужащих лишилась безопасных путей отхода.

По данным эксперта, Киев уже в течение двух недель пытается деблокировать прижатые к водохранилищу войска. ВСУ усиливает огневую поддержку контратакующих подразделений, ищет новые пути доставки боеприпасов. Однако эти усилия не дают результата из-за точных и своевременных ударов ВС России, приводит комментарий Марочко ТАСС.