Оппозиционеры в Абхазии перекрыли мосты на автотрассе

Президент Абхазии Абхазии Аслан Бжания провел экстренное совещание Совбеза из-за вспыхнувших в стране протестов.

Беспорядки начались 11 ноября после попытки демонстрантов напасть на депутата абхазского парламента после внеочередной сессии. Протестующие окружили здание Службы госбезопасности Абхазии, перекрыли движение по двум мостам и заблокировали республиканскую трассу.

Оппозиция выступила против ратификации инвестиционного соглашения с Россией, который позволил бы российским компаниям реализовывать на территории республики свои инвестиционные проекты. По мнению противников, этот документ "даст олигархам безмерные льготы и зеленый свет на распродажу Абхазии". Соглашение могут подписать 15 ноября.

В Сухуме дежурят правоохранительные органы и военные. В настоящий момент задержаны шесть человек. Протестующие считают, что их задержали по политическим мотивам, официальные лица утверждают, что аресты связаны с нарушением закона.

В МВД Абхазии заявили, что отдыхающим сейчас в республике туристам ничего не угрожает, передает "Коммерсант".