Шойгу второй раз с начала года встретился с главой МИД Китая

Российско-китайские отношения остаются одним из стержней в мировой политике. Такое заявление сделал во вторник, 12 ноября, секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в ходе встречи с министром иностранных дел Китая Ван И.

Шойгу поздравил Ван И с 75-летием образования КНР и установления дипломатических отношений между нашими странами, подчеркнув, что за этот срок двусторонние связи стали "главным стабилизирующим фактором в международных делах".

Российский политик отметил, что партнерство и стратегическое взаимодействие России и Китая можно назвать образцом сотрудничества двух стран в современном мире при том, что о военном союзе образца времен холодной войны речь не идет.

Ван И, в свою очередь, заверил, что Китай готов укреплять координацию с Россией по вопросам, затрагивающим интересы безопасности и развития двух стран, а также повышать уровень стратегического взаимного доверия, сообщает ТАСС.

Ранее профессор Высшей школы экономики, востоковед Сергей Лузянин отмечал, что Китай в ответ на азиатскую эскалацию НАТО посылает четкий сигнал о том, что "они могут сдерживать, они могут применить силу в крайнем случае".