КНДР ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с Россией

Корейская Народная Демократическая Республика ратифицировала Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Государственное радио КНДР, лидер КНДР Ким Чен Ын подписал соответствующий указ 11 ноября. Двумя днями ранее то же самое сделал президент России Владимир Путин.

При этом генеральный секретарь японского кабмина Ёсимаса Хаяси, комментируя ратификацию Пхеньяном договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Москвой, выразил тревогу "с точки зрения влияния на обстановку в области безопасности в районе вокруг нашей страны".

Ранее российский лидер Владимир Путин пояснил, что в договоре о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР нет "практически никакой новизны", государства всего лишь вернулись к договору времен СССР. Политик рассказал, что не исключает проведение совместных учений.

Глава МИД КНДР Цой Сон Хи рассказала, что с самого начала специальной военной операции лидер КНДР Ким Чен Ын "дал указание, чтобы мы, ни на кого не оглядываясь, неизменно и мощно поддерживали и оказывали помощь российской армии и российскому народу в их священной войне".