ВС России ликвидировали около 70 боевиков ВСУ в Харькове

Военная часть ВСУ в Харькове стала целью удара российских войск вечером 11 ноября. Как сообщил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев, ликвидировано около 70 боевиков, более сотни ранены.

Лебедев отметил, что после удара в сторону военной части направились машины скорой помощи и пожарные. По его словам, цифры предварительные: не всех еще извлекли из-под завалов, передает РИА Новости.

Под удар российской авиабомбой попала также колонна с украинской военной техникой, которую готовили к выходу в сторону Волчанска. По данным Лебедева, колонну уничтожили в пригороде Харькова.