Российские войска стремительно развивают наступление в пригородах Курахова. Мощный укрепрайон, который неонацисты тщетно пытаются удержать, охватывают с трёх сторон - востока, севера и юга. Поступают сообщения об освобождении ещё двух сёл, недалеко от Кураховского водохранилища. Большие потери у киевских радикалов и в курском приграничье.

Точный огонь из пулеметов и еще один вражеский беспилотник типа "Баба Яга" уничтожен - уже четвертый за последнее время. Охота за БПЛА идет постоянно. В Курском приграничье они наносят серьезный ущерб жилым домам и инфраструктуре.

А это кадры работы уже наших операторов испытательного центра перспективных беспилотных технологий "Рубикон" Минобороны России. С помощью fpv - дрона уничтожена бронетехника ВСУ.

Удар по позициям боевиков в приграничном районе Курской области нанесли экипажи вертолетов армейской авиации Ми - 28. Уничтожены живая сила и бронетехника противника. Также подразделения группировки "Север" активно действуют на Харьковском направлении.

Небо в зоне спецоперации под постоянным контролем российской ПВО. Расчеты ЗРК "Тор - М2" группировки "Запад" уничтожили беспилотники ВСУ, обеспечив прикрытие штурмовым подразделениям.

На Южно-Донецком направлении штурмовые подразделения группировки "Восток" при поддержке экипажей танков Т- 80 из Приморья продвинулись в районе населенного пункта Приютное.

Также нашей пехоте помогают расчеты минометов "Тюльпан". Против 240-миллиметровых снарядов особой мощности не устоит ни один опорный пункт противника.

За сутки на Южно-Донецком направлении ВСУ потеряли до 140 военнослужащих и несколько единиц техники. Пресечены попытки ротаций подразделений противника и подвоза боеприпасов в районы Трудового, Раздольного, Гуляй Поля и Луговского.