Пять палестинцев погибли в секторе Газа

Пять палестинцев погибли этим утром в секторе Газа в результате израильских ударов. Военные еврейского государства взорвали жилой дом и обстреляли еще несколько строений на севере и в центре палестинского анклава.

Еще 8 человек стали жертвами авианалета на поселение в Ливане. Здания лежат в руинах. Спасатели разбирают завалы в надежде найти выживших. Всего за сутки ЦАХАЛ атаковала десятки целей в республике.

Антиизраильские погромы продолжаются в Нидерландах. Этой ночью неизвестные подожгли трамвай в Амстердаме. Транспортное средство удалось потушить. Полиция разогнала агрессивную толпу и задержала нескольких подозреваемых. В больницах все еще остаются 5 пострадавших в результате недавних беспорядков.

На прошлой неделе сторонники Палестины напали на болельщиков футбольной команды из Тель-Авива. Власти пообещали ужесточить меры по борьбе с антисемитизмом.