В Москве проходит Евразийский аэрокосмический конгресс

Новейшие отечественные разработки, а также развитие стратегического и научного потенциала сегодня обсуждают в Москве участники шестого Евразийского аэрокосмического конгресса.

Площадка объединила более 600 делегатов из стран ЕАЭС и других дружественных России государств. Специалисты обсуждают ключевые задачи в авиационно-космической сфере, управленческие вызовы, пути и решения, которые помогут трансформировать отрасль для достижения стратегических целей развития России.

Особое внимание - новейшим технологиям, созданию современных спутников, безопасности полётов и увеличению экспортной продукции.