Зрители ТВЦ собирают средства на лечение Андрея Махрова

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни также доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение 15-летнего Андрея Махрова из Санкт-Петербурга. Мальчик борется со смертельной болезнью - острым лимфобластным лейкозом. Ребёнок перенёс несколько тяжёлых курсов высокодозной химиотерапии. Но болезнь не отступает. Андрею срочно требуется пересадка костного мозга. Чтобы операция прошла успешно и мальчик выжил, необходимы дорогостоящие сопроводительные лекарства, также нужно оплатить активацию неродственного донора. Стоит всё это более полутора миллионов рублей. Родители собрать такую сумму не в силах, поэтому просят помочь всех неравнодушных.

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Андрея. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Для этого следует навести камеру вашего мобильного телефона на QR-код, расположенный на экране, перейти по ссылке, нажать кнопку "помочь" и следовать инструкции. Активация донора и жизненно необходимые препараты для Андрея нужны уже сейчас - время упускать нельзя.

Андрей почти не встаёт с кровати и очень мало ест. Все последние силы отнимает смертельная болезнь и тяжёлое лечение. А ведь еще совсем недавно мальчик занимался боксом, изучал английский. Но в конце весны вдруг начал жаловаться на усталость. Летом, в лагере, внезапно поднялась температура. Домой Андрей вернулся очень бледным, с одышкой – родители поняли: с сыном что-то не так, и сразу отвезли его в больницу. Дальше – как в самом кошмарном сне: страшные слова, которые разделили жизнь семьи на "до и после" – острый лимфобластный лейкоз.

Изматывающее лечение Андрей переносит крайне тяжело. Ему провели несколько курсов высокодозной химиотерапии, но рак всё равно окончательно не отступает. Спасти жизнь мальчика может только экстренная пересадка костного мозга.

"Трансплантация костного мозга является неотъемлемой частью лечебной программы в данном случае, без проведения данной процедуры разовьется рецидив заболевания в быстрые сроки. Пациенту был найден полностью совместимый донор у нас в федеральном регистре", - рассказала Юлия Федюкова – заведующая детским гематологическим отделением ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова" Минздрава России.

Осталось только оплатить активацию неродственного донора, а также приобрести необходимые сопроводительные лекарства. Они защитят ослабленный организм Андрея от вирусов и инфекций, малейшая из которых может стать для мальчика смертельной. Но на всё это требуется более полутора миллионов рублей. У родителей таких денег нет, и они просят помочь всех неравнодушных.

Уже несколько месяцев папа видит сына только в окне больничной палаты. Сейчас дважды в день мальчик проходит изнурительную процедуру – тотальное облучение тела. Мама - неразлучно с ним. Раньше она всегда она всегда жертвовала средства в благотворительные фонды, помогала другим – и учила этому Андрея. Но теперь помощь требуется ему самому.

"Наша задача - выздороветь. Быть здоровым и прожить жизнь достойного хорошего человека, который… он всегда помогал и дальше тоже будет помогать другим", - говорит Оксана Махрова, мама Андрея.

Андрей мечтает вернуться к своей обычной, подростковой, жизни вне больничных стен и снова начать улыбаться. Видеться с друзьями, готовиться к экзаменам, поступить в вуз и, возможно, стать врачом! Мальчик всем сердцем верит: всё обязательно сбудется. Он победит болезнь. Ведь у него всё ещё впереди!

Ещё раз напомним - времени у Андрея мало, смертельная болезнь не отступает, поэтому лечение нужно начать как можно скорее - и ваша помощь нужна прямо сейчас!

Сделать доброе дело просто - достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Для этого нужно отсканировать QR-код на экране и выбрать удобный способ.

РЕКВИЗИТЫ

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709, КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Андрея Махрова, программа 2128