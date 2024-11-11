Трамп предложил Марко Рубио занять пост госсекретаря США

Новым госсекретарем США может стать сенатор-республиканец Марко Рубио. Как выяснила газета New York Times, в окружении избранного президента Дональда Трампа считают, что именно ему он предложит занять высокий пост.

При этом собеседники издания допускают, что Трамп может передумать в последнюю минуту, однако считают, что он все же остановится именно на кандидатуре Рубио. Ранее СМИ называли его кандидатом на пост вице-президента, однако Трамп выбрал сенатора от Огайо Джеймса Дэвида Вэнса.

Советником по вопросам национальной безопасности, как ожидается, станет член палаты представителей, республиканец Майкл Уолтц. Как пишет Financial Times, Уолтц – отставной офицер спецназа, служил в Афганистане, на Ближнем Востоке и в Африке. Кроме того, он является ярым сторонником Дональда Трампа.

Сейчас пост госсекретаря США занимает Энтони Блинкен, а советника по вопросам нацбезопасности — Джейк Салливан.