Володин анонсировал поправки о запрете брать в школы детей без знания русского языка

Депутаты Государственной думы внесут законопроект о запрете зачисления детей мигрантов в школы без подтверждения владения русским языком. Об этом рассказал во вторник, 12 ноября, председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

Как отметил спикер Госдумы, при зачислении в школы детей мигрантов предлагается предусмотреть проверку законности их пребывания на территории России, обязательное прохождение тестирования на знание русского языка, а также запрет на зачисление в общеобразовательные организации без подтверждения знания русского языка.

На пленарном заседании 20 ноября депутаты Госдумы рассмотрят проект постановления, в котором "будем предлагать выработать комплексные решения в пределах компетенции уполномоченных органов власти", цитирует Володина ТАСС.

Ранее российский лидер Владимир Путин призвал установить общий стандарт в части знания русского языка для тех, кто приезжает в нашу страну трудиться — с учетом реальных потребностей при трудоустройстве, общении в повседневной жизни, а также социальных и культурных норм поведения в России.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, возглавляющий межведомственную комиссию Совбеза по вопросам совершенствования миграционной политики, заявил, что "пора заканчивать" с поступлением в российские школы детей мигрантов, не знающих русский язык. Приезжие, которые не работают и не учатся, должны в конечном счете покинуть Россию.