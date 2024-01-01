В Госдуме предложили удлинить новогодние каникулы еще на день

Депутат Государственной думы Станислав Наумов выступил с инициативой сделать 28 декабря 2024 года выходным днем, чтобы избежать шестидневной рабочей недели в конце года. Такое обращение направлено вице-премьеру России Дмитрию Григоренко.

По мнению автора идеи, дополнительный выходной день "создаст дополнительный импульс развитию внутреннего семейного туризма", поскольку благодаря новогодним каникулам люди имеют возможность проводить время со своей семьёй, вместе готовиться к встрече Нового года, отправиться вместе с близкими в путешествие по стране.

Наумов заявил, что "последняя трудовая неделя в году не должна быть перегруженной", да и далеко не в каждой области требуется выходить на работу 28 декабря. Как полагает парламентарий, "ничто не мешает руководителям так организовать работу в течение последней недели, чтобы за пять дней сделать то, что планируется сделать за шесть дней", сообщает РИА Новости.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков заявил, что в его ведомстве "концентрируют майские нерабочие дни так, чтобы было удобно гражданам". Этим он объяснил предложение министерства вместо одного выходного дня в середине недели на 1 мая организовать россиянам четыре нерабочих дня за счет переноса выходных с других дат.

Между тем спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила сделать нерабочими дни будущих инаугураций президента России. Политик подчеркнула, что это важнейшее событие в жизни государства, которое происходит нечасто.