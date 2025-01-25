В Москве назвали самую красивую дату для свадьбы в 2025 году

Самой популярной датой для бракосочетаний в Москве в следующем году является последнее майское воскресенье - 25.05.2025.

На эту красивую дату подали заявления уже более 500 пар, сообщила начальник столичного управления ЗАГС Светлана Уханева.

"В связи с большим спросом мы приняли решение открыть в этот день дворцы бракосочетания", - рассказала она журналистам (цитата по РИА Новости).

Пожениться 25 мая 2025 года можно будет и на выездных площадках проекта мэра Москвы "Новые адреса счастья". На них подача заявлений на следующий год откроется 19 ноября.

Также в тройку красивых дат 2025 года вошли 25.01.2025 - в этот день планируют заключить брак 393 пары и 25.07.2025 (384 пары).