Генштаб ВСУ признал сложной обстановку на всех фронтах

Ситуация на всей линии боевого соприкосновения сложная, признали в генштабе ВСУ. Украинские военные объясняют это превосходством российской армии в техническом оснащении и личном составе, передает ТАСС.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский рассказал начальнику Генштаба ВС Чехии, что украинская армия столкнулась с одним из самых мощных наступлений российских военных с февраля 2022 года. О сложной ситуации на всей линии боевого соприкосновения Сырский говорил и 9 ноября в телефонном разговоре с главнокомандующим Объединенными ВС НАТО в Европе.

Тем временем стало известно, что украинские солдаты в Курской области используют мирных жителей в качестве щита. Как сообщили артиллеристы отдельного батальона спецназначения "АрБат", российским военным из-за этого пришлось отменить удар по украинской технике.